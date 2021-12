Sobrou ceia? Veja 4 dicas para reaproveitar os pratos natalinos

Arroz nunca pode faltar! Então, se sobrar à noite aproveite a oportunidade para fazer o petisco do domingo – bolinho de arroz. Tempere o arroz das sobras com cheiro-verde e misture com ovos e um pouco de farinha, para dar a liga. É possível usar também as sobras das carnes para deixar o bolinho mais saboroso e recheado. Depois, basta apenas fritá-los.