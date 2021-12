Sobrou fruta da ceia de Natal? Aprenda a fazer uma deliciosa torta de abacaxi

Durante as festas natalinas, é comum que frutas façam parte tanto dos pratos quanto da mesa. Mas, nem sempre todas são consumidas. Com a chegada da última data comemorativa do ano, o Réveillon, é hora de reaproveitar o que sobrou e utilizar em receitas deliciosas. Que tal aprender a fazer uma torta de abacaxi para servir como sobremesa na noite da virada? A receita de torta gelada é fácil de fazer e leva apenas oito ingredientes.