SoftBank abre mais de 2.000 vagas de emprego; veja funções

O SoftBank, corporação multinacional japonesa especializada em telecomunicações e internet, está disponibilizando 2.500 vagas de emprego. São diversas as áreas disponíveis para atuação. Confira alguns cargos e como se candidatar, abaixo.

SoftBank está em busca de novos profissionais

O SoftBank, companhia multinacional de origem japonesa, é especialista em internet e telecomunicações. Atualmente é a empresa mais poderosa do segmento de investimento em tecnologia. São mais de cem empresas de grande renome que fazem parte do seu portfólio, dentre elas a Uber, Slack, Alibaba e Boston Dynamics.

Em busca de novos colaboradores para preencher cargos em áreas de Marketing, Comercial, TI, Recursos Humanos, Designer, Jurídico e Customer Service da empresa, a SoftBank anunciou novos 2.500 cargos, confira algumas oportunidades disponíveis:

Especialista de Mídia Online;

Analista de Integrações Suprimentos e Projetos;

Analista de Privacidade Sênior- TI;

Auditor Pleno;

Estagiária de Marketing (vaga exclusiva para mulheres negras);

Gerente de Unidade;

Designer;

DevOps Engineer;

Performance Analyst Mr;

Senior Software Engineer;

UI Designer;

UX Designer;

Analista de Processos;

Product Designer, entre outras.

Todas as vagas disponíveis exigem do profissional escolaridade superior ou técnica completa, além de experiência e qualificações nas áreas correlacionadas ao cargo pretendido.

Como realizar a sua inscrição

Aos profissionais que queiram participar do processo seletivo da empresa SoftBank, além de conferir a lista completa dos cargos e requisitos necessários para cada função, devem acessar o link de participação. É através do mesmo site que a candidatura deve ser realizada, basta clicar no cargo pretendido.

