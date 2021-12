Sol, mar e piscina: saiba quais hábitos adotar para cuidar do cabelo e aproveitar estação

Que os baianos estão mais do que prontos para usufruir do mar, sol, calor, bronze e tudo mais que a estação mais quente do ano tem para oferecer, não há dúvidas. Mas toda atenção nesse período é pouco: os perigos do calor intenso não podem ser esquecidos. O sol provoca queimaduras profundas, que chegam até a serem irreversíveis, nos fios e no couro cabeludo – água do mar, piscina e cloro não ficam de fora e também tendem a danificar os fios.

Com isso, as especialistas em cabelo do Boticário, Andrea Kim e Vanessa Carvalho, separaram algumas dicas sobre quais hábitos adotar, e quais abandonar, para cuidar das madeixas. Confira: