Solange Gomes rememora trajetória em ‘A Fazenda’ e fala sobre Gugu: ‘Ouvia ele’

Solange Gomes abriu o coração e falou sobre sua experiência em “A Fazenda” além de relembrar da amizade com Gugu. Em entrevista ao iG Gente, a modelo afirmou que ouvia a voz do apresentador.

“Eu pensava muito no Gugu, sentia a voz do Gugu. Acho que se ele estivesse vivo teria orgulho de mim. Ouvia ele me dando dicas, conselhos. Quando eu era nova ela falou: ‘seja você sempre’. Nunca esqueci e busquei ser transparente. Sonhava com ele, escutava ele com a voz mansa falando pausadamente com calma”, revelou.

A ex-peoa também falou sobre sua relação com Rico Melquiades, dentro e fora do reality rural. “A gente teve altos e baixos lá dentro, gosto muito do Rico, mas sou uma pessoa muito ciumenta. Comecei a observar que ele dava atenção para Aline, Marina e Mileide. quando eu começo a ficar com ciúme da pessoa, me afasto. Já passou. Uma taurina nata, meu amor”, iniciou.

“Seria amiga dele aqui fora, mas moramos em estados diferentes. Já falei para ele que quando vier para o Rio de Janeiro é para me procurar. Para ele, abro a porta da minha casa. Tem caráter, é trabalhador”, completou.

Por fim, a modelo destacou seu sonho de voltar para a TV. “Sonho em voltar a TV, mas isso depende das TVs. Se Deus quiser, eu volto para o domingo. Sou do domingo na TV”, finalizou.