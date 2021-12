Solar Coca-Cola abre vagas de emprego na Bahia; veja como se inscrever

A Solar Coca-Cola, segunda maior engarrafadora do Sistema Coca-Cola no Brasil, está com processo seletivo aberto para preencher 43 vagas de emprego no Estado da Bahia. Do total, 3 vagas são exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs). Os cargos são diversos e os locais de atuação são para as cidades de Salvador, Simões Filho, Ilhéus, Porto Seguro, Feira de Santana e Vitória da Conquista.

As vagas são para Vendedor (PCD); Auxiliar de Expedição (PCD); Auxiliar de Produção (PCD); Promotor de Vendas; Assistente Administrativo, entre outras. A iniciativa faz parte do movimento #EuIncluo, que tem o objetivo de oferecer oportunidades com foco em igualdade, inclusão e diversidade em seu quadro de colaboradores.

A Solar Coca-Cola tem desenvolvido ações que visam estimular e ampliar a diversidade dentro do seu quadro de colaboradores. De dezembro de 2020 a outubro de 2021, a companhia contou com um crescimento de 33% de pessoas com deficiência no seu quadro de colaboradores. O aumento é ainda maior quando se trata de cargos voltados para setores da indústria, logística e comercial: 39%.

Para conferir informações sobre os requisitos para cada cargo e se cadastrar no processo seletivo, os interessados devem acessar o site oficial. Às vagas exclusivas voltadas para PCD, além da documentação obrigatória, é preciso apresentação de laudo médico.