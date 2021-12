Solidariedade: veja como ajudar famílias e municípios afetados pelas chuvas na Bahia

Bahia Solidária – Grupo Voluntárias Sociais O grupo Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) está recebendo doações aqui na capital baiana. Quem quiser ajudar poderá entregar alimentos não perecíveis, água, roupas e materiais de higiene e limpeza na sede da entidade localizada no Palácio da Aclamação, no Campo Grande, em Salvador, das 8h às 20h. A mobilização ocorre ao longo dos próximos dias, sem prazo para encerramento.

As chuvas no sul, sudoeste e extremo sul da Bahia continuam. Cerca de 72 municípios estão em situação de emergência e muitas entidades se mobilizaram para auxiliar as comunidades e as famílias afetadas. Pensando nisso, o iBahia fez uma lista especial para que você possa também contribuir. Confira:

Corpo de Bombeiros da Bahia O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) segue na arrecadação de donativos para as vítimas das chuvas. As doações serão recolhidas em todos os quartéis de Salvador e do interior da Bahia.

Foto: Divulgação

Ordem dos Advogados da Bahia (OAB/BA)

A Ordem dos Advogados da Bahia (OAB/BA) entrou na campanha. Alimentos não perecíveis, água mineral e produtos de higiene e limpeza podem ser entregues na sede da entidade, localizada no centro da capital baiana

Foto: Divulgação

Shopping Paralela

O Shopping Paralela criou um ponto de arrecadação no Piso L2. Podem ser entregues alimentos, água, material de higiene pessoal e cobertor, para famílias desabrigadas.

Foto: Divulgação

Boulevard Shopping Camaçari

O Boulevard Shopping Camaçari também está arrecadando donativos. As pessoas podem doar água, roupas, alimentos e cestas básicas.

Foto: Divulgação

Itabuna

A Prefeitura de Itabuna solicitou nas redes sociais doações de colchões, itens descartáveis, materiais de higiene e materiais de limpeza. O ponto de entrega foi montado na Secretaria de Esportes e Lazer da cidade.

Foto: Divulgação

Itambé

A Prefeitura de Itambé também pediu ajuda neste fim de semana. O foco é nas famílias atingidas pela enchente do Rio Verruga. As doações podem ser entregues no Colégio ACM, na Igreja Adventista, Vocacionário e Colégio Polivalente. Em Vitória da Conquista, um posto foi montado na Rua E.

Foto: Divulgação

Jequié

No município de Jequié, no sudoeste da Bahia, muitas famílias ficaram desabrigadas. De acordo com uma nota oficial divulgada pela prefeitura da cidade nas redes sociais, através da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, toda doação é bem-vinda. Foi solicitado roupas, colchões, cobertores, materiais de limpeza, materiais de higiene, água mineral e alimentos não perecíveis. Os voluntários podem se dirigir à Casa da Cultura Pacífico Ribeiro, na Rua Jerônimo Sodré, Centro, para entrega das doações.

Foto: Divulgação

Santa Cruz da Vitória

Em uma postagem oficial, a Prefeitura de Santa Cruz da Vitória – sudoeste do estado – pede doações de mantimentos, colchões e lençóis para os desabrigados. As doações podem ser feitas de forma presencial ou através do telefone (71) 9 8138-4083.

Foto: Divulgação

Ilhéus

O grupo Amigos Solidários, em Ilhéus, se mobilizou e também pede apoio. Até o dia 30/12, das 17h às 22h, eles estarão com um stand na Expo Ilhéus. Para as pessoas que estiverem em outros municípios podem doar através do Pix.

Foto: Divulgação

Grupo de Amigos da Praia – Ilhéus

Ainda em Ilhéus, o Grupo de Amigos da Praia solicita doações de itens de higiene, água, alimentos não perecíveis e produtos de limpeza. O horário de funcionamento da sede é das 08h30 às 18h30. Veja abaixo:

Foto: Divulgação





Itororó

Em Itororó, as doações podem ser feitas via pix e também presencial na Escola Julieta Pontes. Em Rio do Meio, distrito do município, muitas famílias estão desabrigadas.