Solteira sim, sozinha nunca: MC Mirella troca beijos com Kefera em festa

Alerta de novo affair no mundo dos famosos? MC Mirella e Kéfera trocaram beijos na noite da última quarta-feira (22). As duas participaram da festa de aniversário de Tainá Costa e foram os assuntos mais comentados do Twitter após a aproximação.

Na rede social é possível encontrar alguns vídeos onde as influenciadoras aparecem juntinhas e curtindo o momento. Internautas não deixaram de comentar e repercutir as imagens. Vale lembrar que Mirella está solteira desde o anúncio do divórcio enquanto Dynho Alves estava em “A Fazenda”.

“A Kefera representando todas nós falando que tá apaixonada na Mirella”, comentou um usuário. “Eu não pensei que precisava ver Kefera e Mirella juntas, até ver elas juntas”, pontuou outra conta.

Veja os vídeos: