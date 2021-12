A SoluCX busca novos talentos para diferentes cargos. Com sede em São José dos Campos, no interior de São Paulo, a empresa de tecnologia, que registra um crescimento acelerado e tem a missão de dar voz ao cliente para que as empresas lhes proporcionem uma melhor experiência, recruta profissionais para atuação nas áreas Comercial, Design, Marketing, Operações e Tecnologia.

Há chances para as funções de account executive (financeiro), account executive (varejo), sales development representative (SDR), estágio designer UX, jornalista pleno ou sênior, analista de suporte técnico pleno, analista infraestrutura cloud, analista de testes e product owner. As vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento e demanda da empresa.

Muito embora os requisitos variem de acordo com a função, a empresa busca talentos dispostos a desafios em um ambiente dinâmico, transparente, flexível, colaborativo e que acredita na cultura da meritocracia e autodesenvolvimento.

Grande parte das vagas é para atuação no modelo de trabalho híbrido, o que significa que é importante residir próximo à sede da empresa. Ainda, cabe ressaltar que algumas oportunidades tem como objetivo recrutar profissionais PJ – outras seguem com a contratação no regime CLT.

Como se candidatar



Os interessados em concorrer a uma das posições deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível na plataforma Kenoby, para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo. Clique aqui para se candidatar.

No endereço é possível confirmar a lista completa de oportunidades disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação.