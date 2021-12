SP: Escolas da rede estadual terá aulas de reforço em janeiro

As escolas da rede estadual de São Paulo (SP) ofertarão aulas de recuperação em janeiro de 2022 para os alunos que faltaram em até 75% das aulas durante o ano letivo de 2021. O reforço é obrigatório para os estudante que tiveram essa porcentagem de faltas.

De acordo com a Secretaria de Educação do Estado, as aulas de recuperação acontecerão no período de 4 a 21 de janeiro. Há ainda a possibilidade de que as escolas ofertem as aulas extras nas férias de julho.

As aulas de recuperação das escolas da rede estadual serão híbridas. Desse modo, os estudantes terão aulas presenciais e aulas on-line. As aulas contarão com os assuntos nos quais os estudantes apresentaram maior defasagem de aprendizado.

Ainda não foi informado o número de alunos que deverão comparecer a essas aulas de janeiro. De acordo com o chefe de gabinete da secretaria estadual de Educação, Henrique Pimentel, desde a retomada das aulas presenciais no segundo semestre de 2021, a taxa de presença dos alunos da rede estadual está em 90%.

Você Pode Gostar Também:

As aulas presenciais foram suspensas por mais de uma no devido à pandemia da covid-19. Durante esse período muitos alunos não acompanharam as aulas por diversos motivos como, por exemplo, a falta de acesso à internet.

Pimentel afirmou ainda que o comparecimento às aulas de reforço não garantem a aprovação dos estudantes que estão de recuperação. “Se o aluno faltar e não aprender o conteúdo, será reprovado”, afirma Pimentel.

Além disso, ele afirmou que a reprovação gera evasão escolar. Por isso, é importante que a rede estadual mantenha um calendário com aulas de recuperação para apoiar os estudantes.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também A UEMA irá divulgar resultados dos pedidos de isenção do PAES 2022 em janeiro; confira datas.