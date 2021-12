SP: FMJ divulga resultado do Vestibular 2022 de Medicina

A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) divulgou o resultado do Vestibular de Medicina 2022 para o curso ministrado em Jundiaí (SP). Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de convocados em 1ª chamada por meio do site da Fundação Vunesp.

De acordo com o cronograma, os convocados para a matrícula devem realizar o cadastro acadêmico nos dias 7 e 10 de janeiro de 2022, seguindo as orientações do edital. A FMJ prevê ainda a realização de outras duas chamadas para 11 e 14 de janeiro de 2022.

A oferta da da FMJ é de 120 vagas. A instituição recebeu as inscrições para o processo seletivo até 20 de outubro.

Sobre o Vestibular de Medicina 2022

A Vunesp aplicou as provas no dia 13 de novembro, em dois turnos. Durante a manhã, os candidatos fizeram as provas das 9h às 13h, enquanto à tarde a aplicação foi das 15h às 18h.

O processo seletivo contou com a aplicação de duas provas. A prova I foi composta por 20 questões discursivas de Química, 20 de Biologia e uma Redação. Já a prova II contou com 60 questões objetivas sobre as disciplinas de Português, Matemática, Geografia, História, Língua Inglesa e Física.

Confira mais detalhes no edital do Vestibular de Medicina 2022.

