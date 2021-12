Tadeu Schmidt deu mais spoilers sobre a nova edição do ‘Big Brother Brasil’. Em seu perfil no Instagram, o substituto de Tiago Leifert entregou que a produção do reality show alterou o local do Quarto do Líder.

“Cadê o Quarto do Líder que estava aqui? Não é mais aqui? Pode mostrar para a gente, para o pessoal ver onde que era? Não pode mostrar nada?”, brincou ele utilizando um chapéu de obras. O ‘BBB 22’ estreia no dia 17 de janeiro. Veja ao vídeo abaixo: