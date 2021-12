SSA 2022: UPE aplica provas da 3ª etapa neste domingo (19)

A Universidade de Pernambuco (UPE) inicia neste domingo, dia 19 de dezembro, a aplicação das provas da 3ª etapa do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2022. De acordo com o cronograma, a aplicação será hoje e na segunda-feira, 19 e 20 de dezembro, com duração de quatro horas e meia.

Os candidatos podem conferir os locais de prova no site da UPE, por meio do cadastro com o número de CPF e senha. A aplicação será em Recife, Nazaré da Mata, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Petrolina, Serra Talhada e Salgueiro.

De acordo com o Manual do SSA III, neste domingo (19), os candidatos farão uma prova composta por 42 questões distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) e Filosofia. Além disso, os candidatos deverão escrever uma redação.

Na segunda-feira (20), a UPE aplicará uma prova composta por 58 questões de Biologia, Química, Física, História, Geografia e Sociologia.

Vagas e resultados do SSA

Ao todo, a UPE está ofertando 1.740 vagas para os aprovados na 3ª fase do SSA 2022. Das vagas, 30% estão reservadas para estudantes que tenham cursado integral, exclusiva e regularmente os anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) e todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino.

As provas do SSA I e do SSA II foram aplicadas nos dias 5 e 12 de dezembro. Os gabaritos das provas já estão disponíveis. Segundo a universidade, dos inscritos para o SSA I, 2.850 faltaram ao primeiro dia de provas e 3.332 faltaram no segundo. Entre os inscritos no SSA III o número de faltosos foi de 1.989 no primeiro dia de provas e de 2.240 no segundo.

A UPE deve liberar o do resultado da 3ª fase no dia 4 de março, enquanto a divulgação das notas do SSA 1 e 2 está prevista para o dia 8 de abril.

Confira mais detalhes no site da UPE.

