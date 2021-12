SSA 2022: UPE divulga gabaritos da 3ª etapa

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou os gabaritos das provas da 3ª etapa do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2022, cuja aplicação aconteceu nos dias 19 e 20 de dezembro. Desse modo, os candidatos já podem conferir as respostas oficiais no site da UPE.

De acordo com o cronograma da universidade, os candidatos podem entrar com recurso contra os gabaritos da 3ª etapa até esta quarta-feira, dia 22 de dezembro. Para entrar com recurso, é preciso preencher o formulário disponibilizado pela UPE.

As provas da 3ª etapa do SSA 2022 aplicadas no domingo (19) foram compostas por 42 questões distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) e Filosofia, além da prova de redação. Já as provas aplicadas na segunda-feira (20) contaram com 58 questões de Biologia, Química, Física, História, Geografia e Sociologia.

De acordo com o edital, a UPE deve liberar o do resultado da 3ª fase no dia 4 de março. A divulgação das notas do SSA 1 e 2 está prevista para o dia 8 de abril.

Vagas

Ao todo, a UPE está ofertando 1.740 vagas para os aprovados na 3ª fase do SSA 2022. Das vagas, 30% estão reservadas para estudantes que tenham cursado integral, exclusiva e regularmente os anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) e todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino.

As provas do SSA I e do SSA II foram aplicadas nos dias 5 e 12 de dezembro. Os gabaritos das provas já estão disponíveis. Segundo a universidade, dos inscritos para o SSA I, 2.850 faltaram ao primeiro dia de provas e 3.332 faltaram no segundo. Entre os inscritos no SSA III o número de faltosos foi de 1.989 no primeiro dia de provas e de 2.240 no segundo.

