Startup abre mais de 100 vagas home office para todo o Brasil

A unico, startup de soluções de identidade digital, está com mais de 100 vagas home office abertas. Podem se inscrever profissionais de qualquer lugar do Brasil.

As oportunidades abertas são para as áreas engenharia, produtos, marketing e clientes. As vagas abarcam diversos níveis, de analista a gerente. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da unico, no campo “veja nossas vagas abertas”.