Stefanini Group abre vagas de emprego; veja funções

A Stefanini Group, multinacional brasileira que atua no setor de TI, está disponibilizando novas vagas de emprego. Os cargos disponíveis são para atuação em diversas regiões do Brasil, onde a empresa possui unidades. Confira os cargos e como se candidatar, abaixo.

Stefanini Group está em busca de novos profissionais

A Stefanini Group, empresa multinacional de origem brasileira, atua há mais de 30 anos no mercado no segmento de tecnologia e inovação. Presente em mais de 40 países, a empresa conta com cerca de 20 mil colaboradores e 650 clientes de pequenas, médias e grandes empresas.

Dentre as áreas de atividade estão as Consultorias, Marketing, Mobilidade, Inteligência Artificial, Campanhas Personalizadas e algumas soluções tradicionais, como Outsourcing, Field Service e Service Desk.

Em busca de expandir seu quadro de funcionários, a Stefanini divulgou novos cargos para atuação, confira as vagas disponíveis:

Engenheiro;

Analista de Suporte;

Assistente Técnico;

Desenvolvedor Oracle;

Desenvolvedor Pleno;

Técnico de Planejamento;

Desenvolvedor de Algoritmo;

Analista de Testes;

Tech Recruiter;

Analista PI;

Coordenador de Operações;

Analista de Suporte Jr.

Dentre os cargos para ocupação, a empresa exige em todas as colocações escolaridade de nível técnico ou superior completo nas áreas correlatas à vaga pretendida, além de qualificações específicas que estão disponíveis para consulta no site de participação.

Além dos salários, a empresa oferece algumas vantagens, como ginástica laboral, assistência médica e odontológica, desconto em produtos, seguro de vida, convênio com empresas parceiras, vale transporte e vale alimentação.

Como realizar a sua inscrição

Quer se integrar na empresa Stefanini Group e fazer parte da equipe? Aos candidatos interessados em participar do processo de recrutamento, poderão acessar o site de participação e concluir a candidatura no cargo pretendido.

