Sthe Matos revela sofrer ataques na web após reality: ‘Não desejo para ninguém’

Sthe Matos abriu o coração e expôs os ataques que está recebendo nas redes sociais após sua participação em “A Fazenda 13” e as polêmicas com Dynho Alves.

Através de um vídeo divulgado em seu perfil do Instagram é possível ler as ofensas direcionadas para a influenciadora: “nariz remendado”, “talarica”, “uma safada” e diversos xingamentos.

“Eu prometi para mim mesma que não olharia nada neste momento, e me segurei muito, mas a vontade de ler as mensagens de pessoas que se importam comigo e minha saúde mental foi maior, não resisti e abri o direct”, iniciou no desabafo.

“Não desejo para ninguém o que estou passando aqui (tudo por culpa exclusivamente minha). Porém, eu acredito que um erro não define uma vida. Sou uma pessoa que comete erros, como qualquer outra, e evolui com eles”, disse.

Sthe ainda agradeceu aos fãs e admiradores que seguiram com ela após o reality rural. “Antes disso, também sou ser humano, sou mãe, sou uma mulher que sempre lutou pelos sonhos e que nunca vai desistir deles. Obrigada, aos que se importam e não soltaram minha mão nesse momento”, finalizou.