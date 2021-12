Suculência: aprenda a fazer um delicioso molho de laranja para assados

A noite de Ano Novo é marcada pelo jantar com assados, pode ser lombo, porco, tender ou outras opções. Para acrescentar ainda mais sabor e deixar as carnes incorporadas, os molhos são as opções de acompanhamento que fazem a diferença. Então, que tal aprender a fazer um delicioso molho de laranja para aquele assado especial na noite da virada? A receita é do site Panelinha, serve até seis porções e o modo de preparo é simples e rápido.

1 xícara (chá) de caldo de laranja-baía coado

⅓ de xícara (chá) de vinho branco

¾ de xícara (chá) de água

1 cebola

1 tira de casca de laranja

1 folha de louro

2 cravos-da-índia

1 colher (sopa) de azeite

½ colher (chá) de sal

½ colher (chá) de açúcar

2 colheres (chá) de amido de milho

¼ de xícara (chá) do caldo formado na assadeira (opcional)

1. Antes de extrair o caldo, com o descascador de legumes, retire uma tira longa da casca de uma laranja.

2. Descasque e corte a cebola em meia-luas de 0,5 cm. Dobre a tira da casca sobre ela mesma e prenda a folha de louro espetando com os cravos – assim fica mais fácil retirar os cravos antes de bater o molho no liquidificador.

3. Leve uma panela média para aquecer em fogo médio. Regue com o azeite, adicione a cebola, tempere com uma pitada de sal e mexa de vez em quando até a cebola começar a dourar e formar um fundo queimadinho na panela, por cerca de 5 minutos. Não mexa demais a cebola, queremos que ela forme uma crostinha dourada no fundo da panela, para dar sabor ao molho.

4. Regue a cebola com o vinho, a água e por último o caldo de laranja – se ele for o primeiro a entrar na panela pode queimar e ficar amargo. Mexa bem com a espátula para dissolver os queimadinhos do fundo.

5. Adicione a casca de laranja cravejada com o louro e tempere com o sal e o açúcar. Caso esteja aproveitando o caldinho da assadeira de outro preparo (por exemplo, do frango assado), descarte o excesso de gordura com uma colher e junte o caldo aos ingredientes da panela neste momento.

6. Assim que ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 5 minutos.

7. Desligue o fogo e, com uma pinça, pesque e descarte a casca de laranja cravejada com o louro. Transfira o caldo com as cebolas para o liquidificador e bata até ficar liso. Atenção: segure firme a tampa do liquidificador com um pano de prato para evitar que o vapor quente ejete a tampa.

8. Sobre a panela (nem precisa lavar), passe o caldo batido por uma peneira, apertando bem com uma colher para extrair todo o líquido. Numa tigela pequena, dissolva o amido de milho em 2 colheres (chá) de água e junte ao caldo coado.

9. Volte a panela ao fogo médio e deixe cozinhar por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando, até engrossar – para verificar o ponto, cubra as costas de uma colher com o molho e passe o dedo indicador formando uma linha, o molho não deve escorrer. Atenção: caso esteja aproveitando o caldinho da assadeira, o molho pode levar mais alguns minutos para atingir o ponto.

10. Transfira para uma molheira e sirva com o assado de sua preferência ou armazene na geladeira por até 3 dias (basta aquecer na panela ou micro-ondas na hora de servir).