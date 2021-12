Sudoeste baiano: casal é preso com 200 quilos de droga em Vitória da Conquista

Nesta terça-feira (21), um casal foi preso no bairro Nova Cidade, em Vitória da Conquista, com 200 quilos de maconha. A apreensão foi feita por policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 78ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Vitória da Conquista). A informação é da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).