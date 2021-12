Em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que a SuperVia recruta estudantes no Rio de Janeiro. Ao todo, a concessionária de trens oferece 50 vagas na primeira edição de seu Programa de Estágio.

As chances são para estudantes do ensino superior, matriculados nos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Design, Direito, Economia, Engenharias, Marketing e Psicologia, com previsão de formatura em 2023 e disponibilidade para trabalhar seis horas por dia. É importante notar, ainda, que serão aceitas candidaturas de graduandos de todas as idades e regiões do Rio de Janeiro, ainda, que ter residência próxima à via férrea seja considerado um diferencial.

Além da capacitação técnica, a empresa busca jovens talentos que compartilhem de sua visão, entendam o compromisso da empresa com a mobilidade urbana e estejam aptos a somar seu conhecimento à experiência prática dos ferroviários que já fazem parte do time.

Os contratados pela empresa receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, como assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale refeição e vale transporte.

Sobre a Supervia



Você Pode Gostar Também:

A empresa é responsável pela operação do serviço de trens urbanos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que compreende a capital e as cidades de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, Queimados, São João de Meriti, Belford Roxo, Japeri, Magé, Paracambi e Guapimirim. Por meio de uma malha ferroviária de 270 quilômetros dividida em cinco ramais, três extensões e 104 estações, a Supervia busca oferecer serviços e soluções de mobilidade urbana cada vez mais inovadores.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar a página do programa e cadastrar seu currículo até o dia 16 de dezembro. A previsão é de que os selecionados sejam contratadios e iniciem sua carreira na empresa em fevereiro de 2022.