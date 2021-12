Surto de Covid-19 impede passageiros de desembarcarem em Salvador, diz secretário

O navio Costa Diadema, que está localizado no Porto de Salvador, registrou um surto de Covid-19 entre os passageiros e a tripulação. As informações são do secretário de saúde da capital, Léo Prates.

Segundo o profissional, existe 56 notificações de pessoas diagnosticadas com a doença na embarcação. Todos estão impedidos de desembarcar na cidade.

“Nós estamos cada vez mais recebendo mais notificações de pacientes com Covid-19 dentro do navio que está para aportar em Salvador. Já são 56 e por isso nós estamos bloqueando neste momento, junto com o governo do estado e com a Sesab, nós estamos bloqueando a descida desses passageiros por conta da alta contaminação deste navio até nós termos toda a segurança. Nós vamos bloquear, do ponto de vista sanitário, o desembarque desses passageiros até que tenhamos total segurança”, disse o secretário.

Em nota enviada ao G1, a Secretaria Municipal da Saúde afirmou que acompanha a situação.