Surto de gripe: casos de H3N2 cresce mais de 1.000% em Salvador

Em relação as últimas 24 horas, a SMS informou que form 21 confirmações. Por conta do crescimento da demanda nas unidades de saúde, o prefeito Bruno Reis anunciou a reabertura do gripário do Pau Miúdo. No momento, apenas este e a unidade dos Barris permanecerão abertas.

Em entrevista ao jornal Correio, o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do Infogripe da Fiocruz, informou que o surto presente em Salvador veio de uma nova mutação do H3N2 que surgiu no Hemisfério Norte no final do ano passado, chegou ao Rio de Janeiro no segundo semestre, e se espalhou para outros estados, como a Bahia e o Amazonas. Para o especialista, a alta nos casos deveria ter sido no início da Primavera e não agora, a uma semana de começar o Verão. Ele acredita que isso se deve a dois fatores: a falta de adesão da população à campanha de vacinação da gripe e ao relaxamento das medidas restritivas para a covid-19.

[saiba_mais]]