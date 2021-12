Suspeito quebra a perna durante tentativa de fuga da polícia em Arapiraca

Um homem de 23 anos acabou quebrando a perna na manhã desta quinta-feira, 30, quando tentava fugir de uma abordagem policial no bairro Senador Teotônio Vilela, em Arapiraca, Agreste de Alagoas. Ele estava em posse de uma arma de fogo e na companhia de um comparsa que conseguiu escapar. A ROCAM 02 estava em patrulhamento…

Reprodução

Um homem de 23 anos acabou quebrando a perna na manhã desta quinta-feira, 30, quando tentava fugir de uma abordagem policial no bairro Senador Teotônio Vilela, em Arapiraca, Agreste de Alagoas. Ele estava em posse de uma arma de fogo e na companhia de um comparsa que conseguiu escapar.

A ROCAM 02 estava em patrulhamento quando avistou os dois indivíduos numa motocicleta em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da guarnição, os indivíduos empreenderam fuga pelo bairro, parando na frente de um imóvel.

Neste momento, o garupa se evadiu do local e o condutor correu e adentrou rapidamente numa residência com uma arma em punho que havia sacado da cintura.

Ao tentar pular o muro do quintal, o indivíduo jogou a arma e acabou quebrando a perna direita. Os policiais então acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que após o atendimento de primeiros socorros, encaminharam o suspeito para a Unidade de Emergência do Agreste, no mesmo município.

Com o suspeito foi apreendido uma Pistola Taurus, modelo 58, calibre ‘. 380’; um carregador contendo seis munições de calibre ‘.380’ não deflagradas; um aparelho celular; e uma quantia de R$ 179,00 em espécie.