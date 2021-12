Suspeitos de explodir agência do Banco do Brasil em Iguaí são presos no sudoeste do estado

Três suspeitos de explodir uma agência do Banco do Brasil, na cidade Iguaí, foram presos algumas horas após o crime. O caso, que aconteceu no sudoeste da Bahia, foi realizado por um grupo de criminosos altamente armados. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

De acordo com o comunicado da polícia, os suspeitos têm 22,26 e 27 anos. Com eles foram apreendidos dois carros com restrição de roubo, usados no roubo. Os veículos serão periciados, assim como a agência bancária, por equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

De acordo com o coordenador de banco de Vitória da Conquista, delegado Elvander Rodrigues Miranda, ao tomar conhecimento, equipes dos Departamentos de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e de Polícia do Interior (Depin) iniciaram as incursões para tentar encontrar os suspeitos.

Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos fizeram exames de lesões corporais e foram encaminhados ao Complexo Policial de Itapetinga, onde estão à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

“Seguiremos com as investigações para identificar e prender os outros envolvidos no crime”, frisou o delegado Odair Carneiro, titular da Coordenação de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras do Draco.

O caso

A agência bancária explodida fica na Praça Juraci Magalhães. De acordo com o site G1 Bahia, os moradores ficaram assustados com a quantidade de tiros e explosões. Além disso, pregos retorcidos, também conhecidos como “miguelitos”, foram espalhados pelos homens na pista que dá acesso ao local, para auxiliar na fuga. Um dos carros usados no crime foi abandonado e incendiado.