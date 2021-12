Suspeitos ficam feridos durante perseguição policial

Dois homens que ocupavam uma motocicleta Honda CB 300, cor vermelha, ficaram feridos após uma colisão de trânsito durante uma perseguição policial no final da tarde desta sexta-feira (10), no Centro de São Miguel dos Campos. De acordo com informações de testemunhas, a dupla desobedeceu a uma ordem de parada dada por uma guarnição de…

Dois homens que ocupavam uma motocicleta Honda CB 300, cor vermelha, ficaram feridos após uma colisão de trânsito durante uma perseguição policial no final da tarde desta sexta-feira (10), no Centro de São Miguel dos Campos.

De acordo com informações de testemunhas, a dupla desobedeceu a uma ordem de parada dada por uma guarnição de Força Tarefa da Polícia Militar nas imediações da Santa Casa de Misericórdia, onde teve início a episódio.

A dupla tentou escapar da abordagem e seguiu na contramão da Rua Visconde de Sinimbu, sentido ‘Praça do Relógio’, local onde o condutor, supostamente, perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste.

O choque deixou os dois homens feridos, o motorista com um corte profundo no rosto e o passageiro com uma fratura no braço esquerdo, além de várias escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e fez o socorro das vítimas. O condutor da moto foi encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), já a vítima que sofreu a fratura no braço foi levada direto para o HGE, em Maceió.