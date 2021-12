Marketplace de eventos, cursos e atrações culturais, a Sympla anuncia oportunidades home office para diversas áreas e funções. Há chances para profissionais de qualquer lugar do Brasil, nos mais variados níveis de escolaridade – de júnior à sênior.

Grande parte dos postos de trabalho disponíveis são para atuação no regime remoto, mas há a possibilidade de trabalhar presencialmente no recém-inaugurado QG da empresa em Belo Horizonte.

Ao todo, a empresa oferece cerca de 20 vagas para os departamentos de marketing, sustentabilidade, tecnologia, serviços, design e estratégia. Dentre os cargos disponíveis, estão as posições de Gerente em Estratégia, Analista de Tesouraria Junior, Gerente de FP&A, Head de Finanças, Pessoa Estagiária de Logística, Analista de CRM Pleno, Especialista de Marketing Success, Videomaker, Analista de Operações Pleno, Pessoa Supervisora de Bilheteria, Analista de SEO, Analista de Dados Pleno, Cientista de Dados, Pessoa Engenheira de Dados Pleno, Analista de DBA Sênior, Pessoa Arquiteta de DevOps Especialista, Pessoa Desenvolvedora Backend Java, Pessoa Desenvolvedora Backend PHP Sênior e muito mais.

As contratações vão de encontro com o momento da empresa, que enxerga na retomada dos eventos presenciais uma possibilidade de crescimento. Com o mercado aquecido e os números positivos, a Sympla se vê pronta para recrutar e reter novos talentos.

Os contratados receberão salário atrativo e terão direito, ainda, a alguns benefícios, como plano de saúde, plano odontológico, acesso ao Gympass, dress code casual, licença maternidade e paternidade estendidas, auxílio creche, iFood Benefícios, auxílio home office, desconto na mensalidade do plano de saúde animal, seguro de vida, acesso gratuito ao MyAcademy, plataforma de e-learning com acesso a + 40.000 cursos dos mais variados temas e parceiros e muito mais.



Você Pode Gostar Também:

Como se candidatar

Os interessados poderão conferir a lista completa de vagas disponíveis na página de carreiras da Sympla, disponível aqui. Não há uma data limite para candidatura, de modo que as posições permanecerão disponíveis até o completo preenchimento das oportunidades.