Tamanho não é documento: confira cinco inspirações de banheiros pequenos, mas estilosos

Estilo de decoração, cor, acabamento, marcenaria, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de projetar um banheiro com pouco espaço. Por isso, confira seis opções de banheiros incríveis, para inspirar quem deseja fazer uma transformação no ambiente.

Na hora de planejar a decoração de um banheiro pequeno, que requer mais estratégia na elaboração do cômodo, uma boa dica é buscar inspirações de projetos similares. A Ideia Glass, marca especialista em kits de ferragens para box de banho e portas de vidro divisórias de ambientes, reuniu seis banheiros projetados por arquitetos parceiros da marca, que possuem pouca metragem, mas que tiveram resultados modernos e funcionais. Confira:

Decoração leve e elegante

Foto: Divulgação A arquiteta Isabella Machado conseguiu dar ao banheiro com metragem de apenas 4m² um visual sofisticado e minimalista. A profissional seguiu o estilo clean para compor todo o cômodo, fazendo uso de cores neutras, como o branco e bege, ferragens na tonalidade do cromado e paredes lisas. Além disso, inseriu bastante espelhos no ambiente, o que proporcionou a sensação de amplitude ao local.

Para deixar o ambiente mais moderno, a arquiteta apostou em itens de design diferentes que dão um “up” no visual. E para aproveitar cada canto do espaço, Isabella investiu em prateleiras em diversas alturas, além de armários, que tornaram o banheiro prático, funcional e aconchegante.

Para fechar a área de banho, a arquiteta optou por um kit com roldanas aparentes, o produto proporcionou ao ambiente um toque de leveza, sofisticação e elegância. O design do box é ideal para dar a sensação de amplitude ao local devido ao seu visual mais clean.

Foto: Divulgação Os banheiros do projeto da arquiteta Rafaella Nogueira, apesar de possuírem pouco espaço – 3,20m² cada um -, ganharam uma decoração que proporcionou aconchego ao local.

A profissional apostou na cor branca em todo o espaço, seguindo com a tonalidade também na marcenaria e cuba, além de ferragens em cromado, que proporcionaram um visual clean e elegante. Nos dois cômodos, foram colocados revestimento em 3D na parede da área de banho – em branco no banheiro de hóspede e em marrom no banheiro de visitas, trazendo charme para os espaços. Para driblar a falta de espaço, Rafaella apostou em grandes espelhos e um bom jogo de luz, que ajudam a dar uma sensação de amplitude.

Decoração moderna black

Foto: Divulgação Com o objetivo de mostrar que é possível seguir o mesmo estilo de decoração e ao mesmo tempo dar um toque de personalidade ao local, a arquiteta Milena Bomediano, projetou dois banheiros que ganharam a mesma estrutura, mas com cores e acabamentos diferentes.

Para ambos os cômodos, a arquiteta tinha o desafio de entregar uma decoração com estilo moderno e atemporal, mas que trouxesse um toque de personalidade de cada um dos moradores. Para isso, a profissional utilizou cimento queimado nas paredes, mesmo design nas pias e torneiras, no metalon nas prateleiras e nos espelhos arredondados, que são pontos de destaques dos banheiros. O diferencial ficou por conta das cores e acabamentos.

O banheiro feminino ganhou a tonalidade Rose Gold nas ferragens, metais e marcenaria. Além disso, para criar um ar mais romântico e delicado ao ambiente, a arquiteta apostou nos detalhes para dar o diferencial e utilizou portas com molduras e puxadores em estilo escandinavo.

Ao escolher o box de banho, a arquiteta seguiu com a decoração moderna e sofisticada em ambos os ambientes. Porém com cores de ferragens ideais para cada um dos estilos: Rose Gold para o banheiro com proposta delicada e suave; e o preto para o ambiente com proposta mais forte e contemporânea.

Foto: Divulgação O projeto da arquiteta Bruna Fleury, teve como proposta ser um banheiro imponente e moderno. Para isso, a profissional seguiu o estilo de decoração contemporâneo e luxuoso. Além disso, o local conta com pouca metragem, de 3,27m², tornando necessária a utilização de itens que transmitissem a sensação de amplitude e conforto ao espaço.

Para conseguir um visual extremamente moderno, a arquiteta usou o preto em todos os móveis, metais e louças, como pedra da pia e vaso sanitário. Com revestimentos com texturas em 3D em algumas paredes e de mármore nas outras, cobrindo paredes inteiras, Bruna completou o ambiente com um jardim vertical permanente. A proposta deu um ar super diferenciado e cheio de atitude ao local, além de trazer aconchego e bem-estar.

Um dos destaques do banheiro foi a área de banho, que conseguiu seguir com o mesmo estilo e proposta desejada. Para obter esse resultado, a arquiteta escolheu roldanas aparentes e a tonalidade em preto fosco, trouxe um ar de sofisticação ao espaço.

Decoração delicado com rose gold

Foto: Divulgação O visual do banheiro com apenas 3,20m², que é interligado a um closet feminino, foi projetado pela arquiteta Bruna Fleury. A profissional trouxe para a proposta do projeto, itens que remetessem a delicadeza, mas que oferecessem um impacto moderno ao ambiente. Para isso, utilizou elementos finos, como revestimento de mármore com nuances rosadas e metais em rose gold.