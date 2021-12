Tapeçaria na parede: modelos estão em alta e ganhando o mercado

Em relação à paleta de cores e materiais de acabamento do décor, a madeira escolhida foi a mesma do parquet existente, em peroba-do-campo, promovendo assim uma composição do ambiente com o máximo de integração visual com os elementos originais do imóvel. As paredes em tom off white e o bege presente em algumas marcenarias ajudaram a destacar e valorizar as obras de arte. A cereja do bolo do projeto foi a linda tapeçaria flamenga do século 18, exposta na parede do hall de entrada.