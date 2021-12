Tatá Werneck chora ao homenagear Paulo Gustavo no ‘Prêmio Multishow’: ‘Amizade de 11 anos’

Apresentadora do “Prêmio Multishow 2021” com a cantora Iza, Tatá Werneck não segurou a emoção durante a homenagem feita para Paulo Gustavo. Na madrugada desta quinta-feira (9), a humorista não conteve as lágrimas ao fazer um discurso para o amigo que morreu em maio deste ano, vítima da Covid-19.

“Há um ano, Iza e eu tivemos a honra de compartilhar e celebrar a presença ilustre do Paulo Gustavo aqui nesse palco. Paulo Gustavo é a pessoa mais engraçada que eu já conheci na minha vida. O amor, humor e a música do Paulo Gustavo e da Marília Mendonça quebraram muitos paradigmas. Paulo Gustavo mostrou que ele poderia ser a mãe mais engraçada do mundo e ao mesmo tempo o pai mais dedicado”, iniciou a apresentadora.

“Eu conheci o Paulo Gustavo no meu aniversário. Eu estava no aeroporto, ele me ligou e falou: ‘Tatá, aqui é Paulo Gustavo. Eu consegui seu telefone e quero ser seu amigo. A gente começou uma amizade como se fossemos íntimos há muito tempo e essa amizade já dura 11 anos. Ele se tornou uma grande inspiração pra mim. Paulo Gustavo não permitia ver nenhum talento que não fosse reconhecido”, disse.

Tatá finalizou a homenagem ao humorista destacando o desejo de Paulo Gustavo de tornar o mundo um lugar melhor através do riso. “Paulo Gustavo era um farol que apontava para o futuro. Um futuro onde ele queria que toda forma de amor fosse respeitada, que toda arte fosse vista com dignidade, e onde o humor é uma forma de cura. O humor para o Paulo ia muito além do riso, era a maneira que ele tinha de se sentir pertencente ao mundo”, finalizou emocionada.

Além da humorista, Thales Bretas, Cacau Protásio, Samantha Schmutz e Catarina Abdalla também discursaram na homenagem.

Veja o momento: