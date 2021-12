Tatá Werneck se emociona ao relembrar último encontro com Paulo Gustavo

A atriz e humorista apresentará a edição deste ano ao lado de IZA e revelou que a última vez em que esteve com Paulo presencialmente foi na premiação do ano passado.

“O Prêmio Multishow é especial para mim em muitos aspectos. O do ano passado foi a última vez que encontrei o Paulo [Gustavo]”, disse. “Desculpem, ativei uma ‘chavinha’ aqui que eu não podia. Farei o melhor que eu posso. Quero que todos tenham um noite incrível. Estarei no palco com a Iza, que é maravilhosa, e com a Xuxa. Sabem o que é isso? Conheci a Xuxa quando tinha 3 anos e, anos mais tarde, minha estreia na TV foi com ela. Sem dúvida, será especial para mim”, disse Tatá em meio às lágrimas.