Tatá Werneck usa faixa com nome de Fiuk em premiação: ‘Quero fazer as pazes’

Tatá Werneck decidiu transformar a torta de climão que passou com Fiuk no “Lady Night”, em piada para o “Prêmio Multishow 2021” na noite da última quarta-feira (8).

A apresentadora subiu ao palco da premiação com uma faixa com a frase “100% Fiuk” e ainda revelou o desejo de esquecer o episódio. “Gente, queria pedir desculpa para o Fiuk. Quero fazer as pazes. 100% Fiuk”, gritou a comediante.

“Está escrito isso na testa dela, vocês estão vendo, né?”, disse Iza, que dividiu a apresentação da premiação com a atriz.

Confira o momento: