Tatá x Fiuk: entenda a treta que dominou a web no fim de semana

Uma verdadeira torta de climão saiu do forno na última quinta-feira (2) quando Fiuk foi o convidado do “Lady Night” com Tatá Werneck. Desde então, o assunto rendeu troca de farpas entre a humorista e o ex-BBB e até a web comprou a briga.

Se você perdeu todos os capítulos dessa trama, não se preocupa que o iBahia, que nunca perde nada, vai te colocar a par dessa confusão que ultrapassou o fim de semana e segue entre os assuntos mais comentados.

Deixou a Tatá sem graça?

Durante sua participação no programa de entrevistas, o cantor se recusou a responder uma pergunta sobre sua vida amorosa e deixou a apresentadora constrangida.

“Ah, você falou que seria engraçado, não ia me zoar. Eu tenho uma dificuldade. Eu sei que sou público, minha vida é pública. Mas eu tenho muita dificuldade”, disse ele na ocasião. “Fiuk, qual o problema? Você é um homem. Desculpa, mas hétero, e está namorando”, rebateu Tatá.

A réplica de Fiuk

Através de seu perfil no Instagram, Fiuk se defendeu das acusações da web de deixar a humorista desconcertada na entrevista e disse que estava tudo certo entre os dois.

“A gente tinha combinado algumas coisas antes do programa, feito um roteiro e tal. Então ali na hora do ao vivo, normal, saiu um pouco do roteiro, vieram umas perguntas que a gente não tinha combinado”, afirmou.

A tréplica de Tatá



Depois que tudo parecia resolvido, Tatá Werneck apareceu em sua conta do Twitter para mostrar sua visão para seus seguidores e desmentiu a fala do ator sobre um roteiro no programa.

“Pra quem possa interessar : eu não combino roteiros com ninguém no programa. Eu explico quadros e pergunto sobre que assunto não posso falar. Ponto. O único quadro combinado é o ‘torta com climão’ que fiz na temporada passada”, explicou.

Após uma fã do ator acusar a humorista de “alimentar mais ódio desnecessário”, Tatá mais uma vez estralou a “língua de chicote” e rebateu.

“Alimentando? Eu agora tô chateada mesmo! Porque ele falou uma mentira nos stories. Eu tava fazendo de TUDO para proteger ele. De TUDO! Se não tivesse vazado a briga eu teria tirado tudo! Mas como vazou eu deixei só aquilo. Pra vocês acharem que foi só aquilo”, escreveu.