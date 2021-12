Taxa de ocupação das UTIs pediátricas chega a 95% em Salvador

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), os leitos de UTI pediátricos na capital baiana alcançaram a marca de 95% de ocupação. De 20 leitos disponíveis, 19 estão ocupados. Nesta quinta-feira (30), o prefeito Bruno Reis afirmou que a oferta vai ser ampliada.

Segundo Bruno Reis, a cidade vive um momento de agravamento por conta da gripe, que acaba causando “confusão” por conta dos casos de Covid-19. O prefeito finalizou fazendo um apelo para que as mães levam os filhos para se vacinar.

“Está tendo agravamento por conta da gripe. Aí acaba tendo uma confusão entre gripe e covid. A gente espera que esse surto passe, que as mães levem as crianças para se vacinar. Para que a gente não tenha que ampliar ainda mais do que estamos a quantidade de leitos”, acrescentou.