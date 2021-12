Tays Reis relata susto durante gravidez: ‘Tive um sangramento’

A cantora Tays Reis revelou para seus seguidores nesta sexta-feira (31) o susto que passou no dia anterior. A ex-peoa, que está grávida de Biel, contou que está de repouso absoluto após sofrer sangramentos.

“Desde antes do Natal eu não estava bem, essa gripe me pegou, me derrubou total. Não posso tomar remédio porque tô gestante, preciso esperar o processo natural de recuperação da gripe”, iniciou antes de explicar o que passou.

“Ontem eu fui pro hospital porque antes de ontem eu tive um sangramento […] A médica pediu repouso total, sem nenhum esforço, sem nada. Cancelamos todas as nossas viagens de fim de ano”, revelou.

Vale lembrar que, a baiana anunciou sua gravidez há poucos dias, em meados do mês de dezembro. Ela e Biel se conheceram durante o confinamento em “A Fazenda 13”, onde tiveram um affair e assumiram relacionamento após o reality.