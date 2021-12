Tays Reis se revolta ao ser cobrada por ajuda ao sul da Bahia: ‘Não tenho o que fazer’

A ex-A Fazenda, Tays Reis, perdeu a paciência ao falar sobre a cobrança dos seguidores a respeito das fortes chuvas que atingiram o sul da Bahia. A baiana gravou uma série de vídeos nos stories de seu perfil do Instagram onde frisou que está em outro estado e sabe o que está acontecendo.

“Tem gente que fica me marcando o tempo inteiro nas coisas que estão acontecendo no sul da Bahia, eu sei o que está acontecendo gente, mas eu estou em São Paulo e eu não tenho o que fazer gente”, iniciou.

Tays ainda revelou que possui parentes que perderam tudo nas enchentes. “Eu tenho parentes que perderam a casa inteira, eu tenho tia que não tem mais nada dentro de casa, perdeu tudo pra chuva, já liguei pra ela já perguntei se ela precisa de ajuda”, falou.

Grávida de Biel, que também participou da mesma edição do reality rural, ela continuou o desabafo: “Eu fico me perguntando o que as pessoas querem que eu faça, que eu saia daqui grávida pra ir lá tentar resgatar as pessoas, é isso que vocês que eu faça? Vocês acham realmente que eu sozinha vou conseguir fazer isso?”.

“Olha o tanto de gente se mobilizando pra tentar ajudar o sul da Bahia e vocês querem cobrar de mim? Só porque eu sou de lá? Meu Deus, quanta arrogância, eu fiz um post da minha música nova, porque isso é o meu trabalho. Respeitem a música, respeitem o que eu faço, respeitem a arte”, finalizou.