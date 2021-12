A tecnologia assistiva é um termo utilizado para se referir aos recursos que proporcionam e ampliam as habilidades funcionais das pessoas com necessidades especiais.

Tecnologia assistiva: recursos e serviços para pessoas com necessidades especiais

Sendo assim, é uma tecnologia referente a uma ampla gama de serviços, estratégias e equipamentos que melhora a vida e aumenta a independência de pessoas com necessidades especiais.

Também, a tecnologia assistiva pode ser definida como uma área de conhecimento específico, já que se relaciona a atividade de pessoas com necessidades especiais que possuem incapacidades ou mobilidade reduzida, de modo que essas pessoas possam obter uma maior qualidade de vida.

Variados recursos

Os recursos na tecnologia assistiva são variados. Por exemplo, há programas específicos de computador, hardwares especiais e dispositivos que elevam a acessibilidade. Além de equipamentos próprios para a comunicação, materiais protéticos e diversos outros itens que foram tecnologicamente criados para melhorar a qualidade de vida das pessoas que possuem diferentes necessidades especiais.

Já os serviços prestados para essas pessoas, são prestados por diversos profissionais. Geralmente, são serviços que envolvem muitas áreas. Por exemplo: fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, enfermagem, design etc. Ou seja, vários profissionais podem participar da criação e da condução de um serviço de assistência para pessoas com necessidades especiais.

Tecnologia de apoio

Também a tecnologia assistiva pode ser chamada de tecnologia adaptativa ou tecnologia de apoio. São muitos os recursos, conforme já citamos, por exemplo, materiais que ajudam as pessoas a obterem autonomia nas atividades de rotina; recursos eletrônicos que permitem a melhor comunicação para diversos tipos de necessidades. Equipamentos que melhoram a entrada e saída da voz, como teclados alternativos, comandos de voz, braille, software de reconhecimento de voz, enfim, vários equipamentos que permitem que a pessoa com necessidade especial acesse um computador e utilize um recurso.

Sistemas eletrônicos

Além disso, sistemas eletrônicos também fazem parte da tecnologia assistiva, já que há muitos sistemas que permitem que pessoas com limitações locomotoras possam abrir e fechar janelas, cortinas, bem como equipamentos de segurança, elevadores, barras especiais, adaptações estruturais na infraestrutura física de residências e empresas também são componentes da tecnologia assistiva.

Diversas adaptações e sistemas específicos

Assim como adaptações para cadeiras, as próprias cadeiras de rodas manuais e motorizadas, bases móveis que facilitam a locomoção das pessoas, recursos para a leitura em braille, TV com aumento para leitura de documentos, aparelhos de infravermelho para a surdez, telefones com teclados adaptados etc. Ou seja, todos os acessórios e adaptações que geram qualidade de vida para pessoas que possuem necessidades especiais, são fatores da tecnologia assistiva.

Essa tecnologia está em constante desenvolvimento para que, cada vez mais, as pessoas possam interagir em sociedade, respeitando as suas necessidades e seus direitos como cidadãos.