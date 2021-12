Telemont abre vagas de emprego; veja cargos

A Telemont, uma das mais conceituadas empresas brasileiras de engenharia de telecomunicações, está com novas oportunidades de emprego disponíveis para serem preenchidas no estado de Minas Gerais. Confira os cargos disponíveis, além das qualificações mínimas para cada vaga e as vantagens oferecidas pela empresa!

Telemont com oportunidades de emprego

A Telemont, empresa com mais de 40 anos de atuação no mercado de telecomunicações, espalhada por quase todos os estados do país, está com novas vagas para o estado de Minas Gerais.

Segue abaixo a relação das oportunidades disponíveis para compor o quadro de funcionários da empresa:

Você Pode Gostar Também:

Auxiliar de Almoxarifado;

Agente de Soluções em Telecomunicações;

Instalador e Reparador de FTTH;

Trainee Ligador de FTTH;

Instalador e Reparador de Cabos de Telefone.

Na hora de preencher o formulário de inscrição, fique atento às localidades de cada cargo disponível, dependendo da função pretendida, o candidato deverá ter disponibilidade para viagens.

A Telemont oferece aos profissionais uma boa relação de benefícios, tais como assistência médica e odontológica, seguro de vida, descontos e convênio em produtos de empresas parceiras, além de auxílio academia, vale transporte, vale alimentação e participação nos lucros.

Veja também: Infotec abre vagas de emprego; veja cargos

Como se inscrever as vagas

Para se inscrever a uma das vagas disponíveis para integrar o time da Telemont, é necessário acessar o link de participação e preencher o formulário de inscrição.

Vale ressaltar que os profissionais interessados em realizar sua candidatura, deverão cumprir uma série de qualificações exigidas pela empresa, como ensino médio completo, experiência na função pretendida com no mínimo 6 meses de atuação, e ainda conhecimentos de pacote Office. Algumas das oportunidades ainda exigem que o profissional seja habilitado na categoria B.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!