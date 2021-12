No próximo dia 21 dezembro, as telenovelas vão completar 70 anos no Brasil e a Rede Globo está programando uma série de especiais para marcar a data. No material de divulgação, a emissora compilou trechos de grandes tramas que marcaram a história.

Entre elas, ‘Velho Chico’ com Domingos Montagner; ‘Segundo o Sol’ gravado em Salvador, ‘Senhora do Destino’, ‘O clone’, Dancin’ Days, entre outros.

Veja aqui neste link o clipe completo