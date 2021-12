Tendência dos pés: confira os calçados que serão a cara do verão

Com a chegada da estação mais soteropolitana do ano, o conflito entre um tempo ensolarado e chuvas repentinas deixam aquela duvida na hora de montar o look: “e agora, coloco uma bota ou uma rasteirinha?”. A estilista Anne Garcia vai dar algumas dicas sobre o que usar para não ficar por fora das tendências e manter o conforto seja numa praia, passeio de fim de tarde ou até em um jantar.

Segundo a estilista uma das contribuições da pandemia e do tempo que passamos em casa será o conforto nas composições. A nova fase pós vacina vai espelhar looks mais alegres e cores mais vivas. “Sem dúvida alguma, o conforto, a sustentabilidade e a ousadia são as palavras ideais para definirem as maiores tendências em calçados para o verão”, contou Anne.

Sandálias de bico quadrado