Tendência em 2022: confira dicas de como usar o dourado na decoração do banheiro

De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), houve um aumento de 23,61% no número de vendas online de móveis e itens de decoração entre abril e maio do ano passado. Já no Mercado Livre, dados internos da plataforma indicaram que em 2020, utensílios para casa apareceram na lista de mais vendidos, sendo itens de iluminação com crescimento de 52% e eletrodomésticos e demais acessórios com aumento de 45%.

Essas pesquisas traduzem o que muitas pessoas buscaram durante esse tempo que passaram em casa: transformar os ambientes em espaços confortáveis e visualmente mais agradáveis. E de acordo com o técnico da marca especialista em kits de ferragens para box de banho e portas divisórias de ambientes, Érico Miguel, a busca por essas sensações continuarão sendo tendência no design de interiores para 2022, e o dourado vem como um dos protagonistas! Saiba como e por que investir nele:

O dourado é um clássico e assim como todas as tendências na decoração, vai e volta com muita frequência; e 2022 será o ano dele! De acordo com Érico Miguel, essa tonalidade simboliza elegância, poder, glamour e traz um toque moderno para qualquer ambiente em que for utilizado. E o melhor? Por ser uma cor quente, é versátil, agrega na iluminação e não oferece o risco de as pessoas enjoarem do seu tom. Isso faz com que ele possa compor a decoração por muito tempo e se tornar atemporal dentro de casa.

Como usá-lo no ambiente?