Thaila Ayala mostra o corpo 11 dias após parto: ‘Barriguinha segue’

Thaila Ayala resolveu compartilhar com seus seguidores como está seu corpo após o parto de Francisco, filho da atriz com Renato Góes. No vídeo divulgado em seu perfil do Instagram, ela ainda revela que só conseguiu lavar o cabelo 11 dias depois do nascimento do primogênito.

“Exibindo o meu luxo de hoje, 11 dias depois de parir e a primeira vez que consegui lavar e secar o cabelo aqui em casa, parece bobo, mas mamães entenderão esse luxo. Aproveito para mostrar minha barriguinha que segue aqui nos meus 6 meses mais ou menos, mas eu não tenho palavras para descrever minha felicidade! Meu Deus o que é isso!”, escreveu na legenda da publicação.

Confira o vídeo: