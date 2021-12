The Voice Brasil: descubra quem são os finalistas da temporada

A noite da última segunda-feira (20) foi decisiva para os participantes do “The Voice Brasil”. Em uma semifinal emocionante, cinco finalistas foram decididos pelo voto do público e ajuda dos técnicos.

O primeiro foi Bruno Fernandez, do time Claudia, o carioca se apresentou com uma releitura de “Nada Mais (Lately)”, versão de Gal Costa para um hit do Stevie Wonder.

Gustavo Matias, foi o escolhido para representar o time Brown. Ele cantou e encantou ao interpretar o clássico “My Heart Will Go On”, de Celine Dion.

Já no time Lulu, quem irá batalhar na final do reality musical será Gustavo Boná. Na noite de semifinal ele soltou a voz ao som de “Avesso”, canção de Jorge Vercillo.

Hugo Rafael é o mais novo representante do time IZA e conseguiu esse feito após entregar uma emocionante performance de “My Love”. A interpretação da música de Paul McCartney emocionou Claudia Leitte que elogiou o competidor do time rival.

Por fim, Giuliano Eriston ocupou a última vaga para a final no time Teló e apostou em Dominguinhos para ser escolhido pelo público e pelo técnico. “Sanfona Sentida” foi a canção escolhida pelo competidor.

Confira os melhores momentos: