The Voice Brasil: ‘desmaio’ de Lulu Santos e baiana na disputa marcam noite de batalhas

Quem aí sentiu a tela da TV pegando fogo na noite da última terça-feira (7)? Pode manter a calma! Isso só aconteceu por causa da última noite de batalhas dos técnicos que contou com grandes embates do reality musical.

Para lembrar, essa fase conta com desafios entre os técnicos, onde dois participam da batalha e os outros três decidem qual pupilo venceu e permanece no programa.

Na primeira batalha da noite já teve guerra de titãs. Na disputa entre Time Brown e Time Lulu, Cristiane de Paula cantou contra Bárbara Nery. A primeira deu uma surra de vocais ao apostar em “Endless Love” e conquistou os técnicos, dando mais uma vitória para Carlinhos.

Um dos pontos altos da noite foi a batalha entre a baiana Dielle Anjos, do time Claudia e Dida Larruscain, do time Teló. Após uma performance de “Encontros de Despedidas” com interpretação impecável, Dielle foi escolhida para permanecer na disputa. Teve até um “desmaio” de Lulu Santos na hora da decisão: “Antes eu vou dar uma desmaiadinha”, brincou ao arrancar gargalhadas do público.

Entre os selecionados para as próximas fases estão Gustavo Matias (Time Brown), Carlos Filho (Time Lulu) e Giuliano (Time Teló). Como vencedor dessa fase, Carlinhos Brown ganhará uma vantagem na fase remix que começa nesta quinta-feira (9).

Confira os melhores momentos: