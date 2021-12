The Voice Brasil: fase ‘Remix’ contou com ‘roubo’ de participantes e novas formações

Excepcionalmente na noite da última quarta-feira (8), o “The Voice Brasil” iniciou mais uma fase nessa edição. Para equilibrar os times dos técnicos que ficaram desalinhados após as batalhas, a fase “Remix” permitiu o “roubo” de participantes e trouxe grandes vozes para a disputa.

Não rolou eliminação, mas teve uma dança das cadeiras entre alguns participantes. Thór Junior agora é do Time Teló, Léo Pinheiro faz parte do Time Lulu, Ana Júlia e Criston Lucas estão no time IZA e por último, Wina permanece no time de Claudia Leitte.

André Marques fez questão de lembrar que Michel Teló ganhou duas temporadas nessa fase do jogo, ao “roubar” vozes dos outros jurados, um deles era originalmente de Claudia.

“Aliás, foi nesta etapa que o safado do Michel Teló ganhou duas temporadas roubando vozes de outros times. Uma dessas vozes era do Time da Claudinha”, disse ao divertir o público.

A partir da terça-feira (14) o programa entrará nas performances ao vivo e com votação do público de casa.

Confira os melhores momentos: