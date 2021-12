‘The Voice Brasil’: ‘Remix’ define integrantes que avançam para os ‘Shows ao vivo’

Hoje é dia de decisão no ‘The Voice Brasil’. E também de mudanças nos integrantes dos times de Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA, Lulu Santos e Michel Teló. Os técnicos só podem levar seis vozes em cada um dos grupos para as exibições ao vivo, que começam na próxima semana, e fazem suas escolhas na fase ‘Remix’, que vai ao ar excepcionalmente nesta quarta-feira (08), em virtude da exibição da última rodada o Brasileirão.

No ‘Remix’, cada técnico pode escolher até três vozes de seu time para avançar direto para a próxima fase. Os demais integrantes se apresentam disputando as vagas restantes. São duas rodadas de salvamento: na primeira, os técnicos salvam duas vozes de seus próprios times; na segunda, as vozes ficam à disposição de todos os técnicos. Carlinhos Brown, que teve mais vitórias na fase ‘Batalha dos técnicos’, tem a vantagem de ser o primeiro a escolher as vozes para completar sua equipe, seguido pelos demais técnicos, por ordem de vitórias na fase anterior.