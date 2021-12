Thiago Arancam fará sua reestreia aos palcos em Salvador com o espetáculo “Magico Amore”

O

cantor Thiago Arancam fará seu retorno aos aos palcos em território baiano. O espetáculo

“Magico Amore” que acontecerá no dia 19 de dezembro, às 19hrs, na Concha

Acústica do TCA trará grandes sucessos do tenor brasileiro com uma mistura do

clássico e do popular contemporâneo. Com ingressos disponíveis para compra

através da plataforma Sympla e na bilheteria do TCA.

O

show será a continuação de um projeto adiado pela pandemia e terá um repertório

novas canções e um bloco especial de Natal, que faz parte do projeto Estação

Natal. Segundo o artista o novo projeto trará um show carregado de sentimento

para comemorar esse tempo de esperança com música, o calor do público e muita

emoção