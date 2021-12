Tiago Abravanel é convidado para o ‘BBB22’, diz site

Parece que o nome de mais um famoso que estará no camarote do “BBB22” foi confirmado. Segundo informações do “Buzzfeed”, Tiago Abravanel recebeu um convite para integrar o elenco de famosos do reality show.

O ator e cantora esteve na última temporada do “Dança dos Famosos”, já esteve no “Show dos Famosos” e já atuou na novela “Salve Jorge”, ou seja, o clima com a TV Globo é bastante familiar para ele.

O Big Brother Brasil 22 estreia no dia 17 de janeiro de 2022 e será o primeiro sob o comando de Tadeu Schmidt, que deixou a apresentação do “Fantástico” para seguir na linha de entretenimento da emissora.