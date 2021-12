Tiago Leifert aparece aos prantos após homenagem: ‘Me pegaram de surpresa’

Tiago Leifert não conteve a emoção ao aparecer nas redes na madrugada desta sexta-feira (24). O apresentador, que saiu da Globo recentemente, recebeu uma homenagem do “The Voice Brasil” e agradeceu todos que participaram de sua jornada nessa emissora.

“Não consigo falar. Obrigada, pessoal. Me pegaram totalmente de surpresa, não estava esperando. Estava vendo a final. Eu sou até contra homenagem. Se eu estivesse lá, não ia deixar fazer. Fiquei muito emocionado mesmo. Vou sentir muita saudade de vocês”, iniciou através dos stories de seu perfil do Instagram.

Tiago ainda revelou que sempre se sentirá um funcionário da emissora. “Eu achei que hoje eu me sentiria um ex-funcionário, um ex-apresentador. Achei que ia bater a meia-noite e algo dentro de mim mudaria. Não mudou. Não vai mudar. Nunca vai mudar”, disse.

“Eu continuo me sentindo parte de tudo isso aí, mesmo longe. Nunca vai passar, porque é forte demais. É amor, mesmo. Obrigado à maior emissora do hemisfério, obrigado aos meus diretores e colegas de todas as áreas”, completou.

Veja o vídeo: