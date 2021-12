Tiago Leifert revela motivo que fez Boninho colocar famosos no ‘BBB’

Tiago Leifert revelou as motivações de Boninho para colocar famosos no “Big Brother Brasil 20” e criar uma nova tendência para os anos seguintes do reality show. Fora da Globo, o apresentador conversou com a revista GQ sobre os bastidores do “BBB”.

O ex-comandante do confinamento revelou que a ideia surgiu após uma edição onde “os jogadores saíram cedo demais” e o jogo ficou na “paz e amor”. “A forma como fizemos o [BBB] 20, de misturar convidados e anônimos, foi uma ideia que nasceu por causa do 19”, explicou.

“Queríamos uma maneira de manter o jogo vivo, com pessoas competitivas”, completou Tiago. Ele também falou sobre sua atuação como apresentador. “São muitas habilidades que você precisa executar ao mesmo tempo. Precisa ser árbitro, narrador, psicólogo, curinga”, disse.

Para finalizar, o jornalista revelou que dava dicas aos eliminados logo após a saída da casa. “Eu disse: ‘Vai ficar tudo bem! Daqui a um ano, ou vão esquecer, ou vão falar ‘ícone, mamacita’, que é o que está acontecendo agora”, concluiu.