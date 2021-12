Tierry arma confusão com empresário de Gabi Martins em festa, diz colunista

Gabi Martins fez um festão de luxo na noite da última terça-feira (30), com direito a shows e convidados ilustres. Mas o que roubou a atenção mesmo foi uma confusão que aconteceu entre Tierry e Junior César, empresário da ex-BBB. As informações são de Fábia Oliveira, do Em Off.

Segundo a colunista, o cantor estava visivelmente embriagado e foi impedido pelo profissional que cuida da carreira da sertaneja de pedi-la em noivado durante o evento. O motivo seria o foco da comemoração, que era sobre o novo trabalho da loira, o EP “Piseiro”, o pedido poderia ofuscar o lançamento.

Para a jornalista, Gabi negou as informações: “O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Quem passou essa informação está bem equivocada”, disse. Porém, circula na web um vídeo em que o cantor aparece no palco da festa falando sobre o episódio.

“Eu iria pedir ela em noivado, mas eu fui proibido de pedir em noivado”, diz Tierry no vídeo. Logo depois, a sertaneja aparece para falar algo no ouvido dele, segundo a jornalista um puxão de orelha por ter bebido demais.

Veja vídeo do momento: